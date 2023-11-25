ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا أهلي جدة بنظيره الشباب، مساء اليوم، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جده، بالجولة الـ 14 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: عبدالله العمار- روجر إيبانيز- عبدالباسط هندي- بسام الحريجي

في خط الوسط: فرانك كيسييه- محمد المجحد- جابري فيجا

في الهجوم: ألان سانت ماكسيمان- روبرتو فيرمينو- رياض محرز

ويتواجد أهلي جدة فى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في مباراتين، وخسر ثلاثة أخرين.

موعد مباراة أهلي جدة والشباب في الدوري السعودي

ويلتقي أهلي جدة أمام الشباب بالجولة الـرابعة عشر من دوري روشن السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والشباب

وتذاع مباراة أهلي جدة والشباب مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية بشكل حصري.