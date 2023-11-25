ياسر رشاد - القاهرة - يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت في الدوري الإنجليزي.. YALLA SHOOT

يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت في الدوري الإنجليزي.. YALLA SHOOT، ، في المباراة التي تنطلق بعد قليل على ملعب 'الاتحاد'، في قمة الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف، قبل إفتتاح الجولة الـ 13 من البريميرليج ظهر اليوم.

كانت أخر مواجهة قد جمعت فريقي ليفربول ومان سيتي في 1 إبريل الماضي، وإنتهت بفوز الفريق السماوي 1-4 بالجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

ويستهدف إيرلينج هالاند رقمًا قياسيًا حال تسجيله اليوم أمام ليفربول، حيث إنه سيحطم الرقم القياسي كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في المسابقة، والذي يملكه أندي كول في 65 مباراة، وذلك بعدما أحرز النجم النرويجي الملقب بـ"الدبابة"، 49 هدفًا في 47 مباراة خاضها في البريميرليج مع مانشستر سيتي.

بينما يمتلك النجم المصري محمد صلاح 11 هدفًا في رصيده ضد مانشستر سيتى، ويحتل المركز الثاني بقائمة هدافى مباراة الريدز أمام السيتي عبر التاريخ، بالتساوي مع الأسطورة داني دالجليش خلفًا لإيان راش المتصدر برصيد 15 هدفًا.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وسوف تنقل أحداث مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم السبت في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

يحتضن ملعب الاتحاد في مانشستر اليوم مباراة مثيرة تجمع بين فريق مانشستر سيتي ونادي ليفربول، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. تاريخ اللقاء يأتي اليوم السبت، وفقًا للجدول الزمني للمباريات في مصر والدول العربية تم تحديد موعد المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي