ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي ميلان مواجهة مرتقبة أمام فيورنتينا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم، السبت، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان المتوقع أمام فيورنتينا في الدوري الايطالي

في حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو

في خط الدفاع: بيير كالولو ، ماتيو جابيا ، سيمون كيير ، ثيو هيرنانديز

في خط الوسط : ساندرو تونالي ، إسماعيل بن ناصر ، أنتي ريبيتش ، شارل دي كيتلاري ، رافائيل لياو

الهجوم: أوليفييه جيرو

وتعد مباراة ميلان ونظيره فيورنتينا اليوم رقم 21 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث شهدت تحقيق ميلان الفوز 9 مباريات، فيما حقق فيورنتينا الانتصار في 7 أخرين، وحسم التعادل بينهما في 4 لقاءات، سجل ميلان 29 هدفا، بينما أحرز فيورنتينا 24 هدفا.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:

ـ مباراة أتلانتا ونابولي في تمام الساعة السابعة مساءً.

ـ مباراة ميلان وفيورنتينا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.