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تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي

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الهلال والأهلي

الهلال والأهلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفا ثقيلا على نظيره الحزم، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري السعودي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الحزم والهلال في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله .

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ويفقد الهلال في لقاء اليوم، مجموعة لاعبين أبرزهم وسالم الدوسري وياسر الشهراني وناصر الدوسري.

واستقر جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة الحزم، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – سعود عبد الحميد

الوسط: روبن نيفيز – محمد كنو – ميشايل – سافيتش – مالكوم

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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