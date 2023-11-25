نجم مانشستر سيتي يكشف حقيقة عروض الدوري السعودي

كشف البرتغالي برناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حقيقة العروض المغرية التي تلقاها للانتقال إلى الدوري السعودي خلال الصيف الماضي.

وتضاربت التقارير حول مستقبل سيلفا بعدما ارتبط اسمه أكثر من مرة بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يجدد عقده مع الفريق الإنجليزي.

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وقال سيلفا، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “سأكذب إذا قلت إنني لم أفكر في العروض الضخمة المقدمة من الدوري السعودي”.

وأضاف: “ما أثار اهتمامي أكثر هو اللعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والاستماع إلى صخب استاد الاتحاد بعد التسجيل في مرمى ريال مدريد، أو عندما فزنا بالمباراة النهائية ضد إنتر.. لم أرغب في خسارة هذه الأمور”.

وكان برناردو سيلفا وقع في أغسطس الماضي على عقده الجديد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026.