أول تعليق من جريزمان على انتقاله إلى الدوري السعودي

علق الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على انتقاله إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم جريزمان في الأيام الماضية بالرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد والذهاب إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال جريزمان في تصريحات عبر صحيفة “ماركا”:” أرغب أن أكون شخصًا ذو أهمية في أتلتيكو مدريد، أن أكون أسطورة في هذا النادي”.

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وأضاف” أطمح في التتويج ببطولة الدوري مع أتلتيكو مدريد، لأنني لم أحصل على هذا اللقب أبدًا، وأعلم أنه يجب أن أكون في هذه المكانة ولدي العديد من الأهداف لأحققها هذا العام”.

وشدد” المنافسة على اللقب صعبة جدًا مع استمرارها لفترة طويلة ولذلك يجب أن تكون محظوظًا بما يكفي من أجل جلب هذا اللقب”.