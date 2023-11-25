موعد وحكام مباراة بيراميدز ونواذيبو في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا في الساعات الماضية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص تحديد موعد مباراته أمام نظيره نواذيبو بطل موريتانيا في دوري أبطال أفريقيا.

وحدد كاف يوم السبت 2 ديسمبر المقبل موعدًا لمباراة بيراميدز أمام بطل موريتانيا على ملعب نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية.

وستنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وقرر كاف اسناد اللقاء إلى الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.