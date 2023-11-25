موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره برينتفورد مساء اليوم السبت على ملعب “جريفين بارك” ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة برينتفورد وأرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مباراة برينتفورد وأرسنال عبر شبكة قنوات بس إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديداً عبد قناة بي إن سبورتس اتش دي 1.

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والتقى برينتفورد مع أرسنال في 6 مباريات استطاع الجانرز الفوز في 4 مواجهات والتعادل في لقاء وخسارة مثله وتسجيل 10 أهداف وتلقي 5 فقط.

ويأمل محمد النني الظهور في مباراة اليوم بعد تألقه مع منتخب مصر وقيادته خط الوسط لتحقيق الفوز على حساب جيبوتي وسيراليون.

يحتل أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 3 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 26 هدفًا وتلقي 10.

بينما يأتى فريق برينتفورد المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل والخسارة في مثلهم وتسجيل 19 هدفًا وتلقي 17.