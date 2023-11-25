وكيل نجم برشلونة يوضح حقيقة انتقاله إلى الدوري السعودي

كشف إلهان جوندوجان، وكيل إلكاي جوندوجان، نجم برشلونة وشقيقه، حقيقة انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي.

وأفادت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة بأن جوندوجان قد ينتقل لفريق جلطة سراي التركي، قبل أن تشير وسائل إعلام سعودية إلى أن اللاعب رفض الانتقال للدوري السعودي الصيف الماضي، وبات مستعدًا الآن للموافقة على العروض في يناير.

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وقال إلهان، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أفضل إجابة على أنباء انتقال جوندوجان إلى السعودية هي رد المدرب”.

كان تشافي صرح في المؤتمر الخاص بمباراة رايو فايكانو: “إن اللاعب يبحث عن منزل هنا. هل قالت صحيفة عربية هذا؟ شكرًا…”.

وسبق أن نفى إلهان أنباء انتقال جوندوجان إلى جالطة سراي، قائلا: “الأخبار في الصحافة هذه الأيام بشأن إلكاي لا تعكس الحقيقة”.

وأضاف “لم ألتقِ بأي شخص من جالطة سراي قبل مباراة بايرن للحديث عن إلكاي. لم يكن هناك أي محادثة أو اجتماع أو أي شيء وصلنا بشأن هذا. أريد أن أوضح أن إلكاي سعيد جدًا في برشلونة ويركز على ما يريد تحقيقه هنا وعلى أهدافه”.