مدرب بيراميدز: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب محمود فتح الله المدرب العام لفريق عن سعادته بتحقيق الفوز على حساب مازيمبي الكونغولي في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال في لقاء تلفزيوني عبر قناة النهار: "الفوز على مازيمبي بداية قوية وسط غيابات كبيرة واتمنى مواجهة الأهلي، في المباراة النهائية من البطولة حتى تكون مصرية خالصة".

وأوضح مدرب بيراميدز: "أغلب لاعبي الفريق الذين شاركوا في المباراة،أمس كانوا عائدون من الإصابة مباشرةً، وخوضنا اللقاء بشكل مختلف ووسط تحديات كبيرة، وأشكر جميع اللاعبين على حماسهم وما قدموه أمام مازيمبي".

وأضاف: "هدفنا الأول هو الصعود من المجموعة وهو هدف موقت ثم نفكر في حسم البطولة، خاصة وأننا نقع وسط مجموعة صعبة جدًا، ومعانا فرقتين أقوياء، لذلك نسعى لتخطى هذه الخطوة وسط صن داونز ومازيمبي".