الامارات | ريال مدريد يفكر في ضم الأرجنتيني إيكاردي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات ريال مدريد في مأزق حقيقي مع الإصابات المتتالية، حيث تعرض نجمه الأبرز البرازيلي فينسيوس جونيور للإصابة وبات خارج حسابات الفريق حتى يناير المقبل، إلى جانب تعرض عدد من اللاعبين الآخرين لإصابات مختلفة.

وكشف موقع "فووتبل إسبانيا" أن النادي يفكر بجدية في التعاقد مع مهاجم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وبات النجم السابق لباريس سان جرمان وإنتر ميلان، واللاعب الحالي مع غلطة سراي التركي، الأرجنتيني ماورو إيكادري على رأس لائحة الأسماء المرشحة للانضمام إلى ريال مدريد، رغم تفضيل المدرب الإيطالي أنشيلوتي الإبقاء على اللاعبين الحاليين بحوزته فقط.