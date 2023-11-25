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تشكيل تشيلسي أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.. ستيرلينج في الهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنجليزي بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عن تشكيل مواجهة نيوكاسل، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم.

تشكيل تشيلسي أمام نيوكاسل

ويقود تشكيل تشيلسي الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج، حيث يعول عليه المدرب الأرجنتيني في صنع الفارق أمام نيوكاسل.

حارس المرمى: سانشيز.

الدفاع: جيمس، سيلفا، بدياشيلي، كوكوريلا.
الوسط: أوجوشوكو، جالاجير، إنزو.
خط الهجوم: بالمر، جاكسو، ستيرلينج.

ويأتي نيوكاسل في المركز السابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.
وتنطلق مباراة فريق تشيلسي و نيوكاسل يونايتد، اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.
فيما ستُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق حفيظ دراجي.
ويرغب نيوكاسل في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة 0-2 أمام بورنموث في الجولة الماضية.
بينما يرغب الأزرق في استغلال أداء الفريق في المواجهة المثيرة أمام السيتي التي انتهت بالتعادل 4-4، ليستفيق الفريق في محاولة لإعادته إلى المربع الذهبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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