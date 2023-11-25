مانشستر سيتي وليفربول.. هالاند يمنح التقدم لكتيبة جوارديولا بالشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي الشوط الأول من القمة المشتعلة بين فريقي ليفربول ونظيره مانشستر سيتي، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، ويحتضنها ملعب الاتحاد معقل السيتي.

وتقدم فريق مانشستر سيتي بهدف نظيف في الشوط الأول عن طريقه مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند بعد استحواذ علي أغلب دقائق الشوط الأول.

وجاء هدف هالاند في الدقيقة في الدقيقة 27 من عمر المباراة، ليترجم السيتي استحواذه علي الدقائق الاولي من الشوط الأول بهدف عن طريقه مهاجمه النرويجي.

وبدأ فريق ليفربول المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: تسيميكاس - فيرجل فان دايك - ماتيب - ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسولاي - جونز.

خط الهجوم: ديجو جوتا - دراوين نونيز - محمد صلاح.

بينما يأتي تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في خط الدفاع: ناثان أكي، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل ووكر

في خط الوسط: رودريجو، بيرناردو سيلفا، فيل فودين

في الهجوم: جيريمي دوكو، إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز