هالاند يُسطر التاريخ مع مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي في تسطير تاريخ جديد له خلال مواجهة فريقه أمام ليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



وسجل هالاند هدف التقدم للسيتزين في مرمى ليفربول، في المباراة التي يشهدها ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

وأصبح هالاند أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل للهدف رقم 50 خلال 48 مباراة، بعدما سجل في مرمى الريدز اليوم.

ويبحث مانشستر سيتي عن الفوز خلال مباراة ليفربول، حيث يرغب في الانفراد بصدارة البريميرليج.

وحال إنتهت مباراة مانشستر سيتي وليفربول بهذه النتيجة فإن السماوي سيحل في المركز الأول برصيد 31 نقطة، بينما يأتي ليفربول في الوصافة ب 27 نقطة.