الإثيوبي تسيما يدير مباراة بيراميدز ونواذبيو الموريتاني

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف تعيين طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة بيراميدز ونواذبيو الموريتاني بملعب الأخير في ثاني جولات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وأختار الكاف الحكم الإثيوبي باملاك تسيما لإدارة مباراة بيراميدز ونواذبيو الموريتاني في دوري أبطال افريقيا.

وانتهت مباراة بيراميدز ومازيمبي، بفوز الفريق السماوي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح فخري لاكاي في تسجيل هدف التقدم للفريق السماوي، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.