مودرن فيوتشر بالأحمر وسوبر سبورت بالأزرق في مواجهة الكونفدرالية غداً

ياسر رشاد - القاهرة - عقد عصر اليوم السبت، في أحد فنادق القاهرة، الإجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، في إطار مواجهات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، غدًا الأحد في تمام الثالثة عصرًا على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع الفني، على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر الطقم الأحمر كاملاً على أن يرتدي الحارس الطقم الأخضر كاملاً.

فيما يرتدي فريق سوبر سبورت الطقم الأزرق كاملاً بينما يرتدي حارس المرمى الطقم الأصفر كاملاً.

مثل مودرن فيوتشر في الإجتماع الفني أحمد شاكر المنسق الإعلامي، هيثم ابراهيم اداري الفريق، وسمير علي مساعد إداري، واحمد فايز المدير المالي.