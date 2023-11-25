أرلوند يدرك التعادل لليفربول أمام مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - سجل ترينت ألسكندر أرنولد هدف التعادل لفريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب الاتحاد.

أحرز أرنولد هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

تشكيل فريق ليفربول لمباراة السيتي:



في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تسيميكاس - فيرجل فان دايك - ماتيب - ألكسندر أرنولد

خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسولاي - جونز

خط الهجوم: ديجو جوتا - دراوين نونيز - محمد صلاح





تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول:



في حراسة المرمى: إيدرسون

في خط الدفاع: ناثان أكي، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل ووكر

في خط الوسط: رودريجو، بيرناردو سيلفا، فيل فودين

في الهجوم: جيريمي دوكو، إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز

