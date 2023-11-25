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أرلوند يدرك التعادل لليفربول أمام مانشستر سيتي

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ياسر رشاد - القاهرة - سجل ترينت ألسكندر أرنولد هدف التعادل لفريقه أمام مانشستر سيتي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من ، والتي يحتضنها ملعب الاتحاد.

أحرز أرنولد هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

 

تشكيل فريق ليفربول لمباراة السيتي:


في حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: تسيميكاس - فيرجل فان دايك - ماتيب - ألكسندر أرنولد
خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسولاي - جونز
خط الهجوم: ديجو جوتا - دراوين نونيز - محمد صلاح
 


تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول:
 

في حراسة المرمى: إيدرسون
في خط الدفاع: ناثان أكي، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل ووكر
في خط الوسط: رودريجو، بيرناردو سيلفا، فيل فودين
في الهجوم: جيريمي دوكو، إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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