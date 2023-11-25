ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر يلا شوت| شاهد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي (0-0)،في إطار الأسبوع 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، يتجه الهلال لمواجهة فريق الحزم في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مباراة مرتقبة تعد اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين.

تُلعب المباراة في ظروف جوية معتدلة، حيث يتوقع أن تكون درجة الحرارة حوالي 22 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا ملفتًا.

وفي سعي الهلال لمواصلة التصدر، يحل ضيفًا ثقيلًا على الحزم الطامح بدوره لتحسين مركزه في دوري روشن، وذلك لحساب الجولة 14 من المسابقة.

معلق مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي 2024

توفر قناة SSC أكثر من خيار للتعليق على مباراة الهلال والحزم، فمن خلال القناة المفتوحة سيتواجد المعلق عبدالعزيز الزيد.

أما عبر قناة SSC1 HD، سيتواجد عيسى الحربين عبر القناة الصوتية الأولى، وخالد المديفر عبر القناة الصوتية الثانية.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي 2024

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والحزم مجانًا من داخل السعودية من خلال تطبيق شاهد ولكن بتقنية صورة SD.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الحزم والهلال على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 25 نوفمبر 2023 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساء بتوقيت مصر.