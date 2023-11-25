ريال مدريد يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة قادش في الدوري الإسباني

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ​​ريال مدريد​ بقيادة الإيطالي كارلو انشيلوتي أنباء سارة قبل مواجهة قادش المقرر لها غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

وكان المهاجم البرازيلي، ​رودريجو، نجم هجوم ريال مدريد ​ قد تعرّض لإصابة أثناء التوقف الدولي مع البرازيل، أدت لتورم في ركبته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن البرازيلي قد خضع لفحوصات طبية أكدت عدم تعرّضه لإصابة خطيرة بل كدمة فقط، وبالتالي فهو جاهز للمشاركة أمام قادش بعد التحاقه بالتدريبات الجماعية.

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من جهةٍ أخرى، تابعت أن الثنائي ​جود بيلينجهام​ وداني سيبايوس، أكمل الحصة التدريبية اليوم مع المجموعة دون أي مشاكل.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفا على قادش، على ملعب رامون كوادرا فرنانديز، في السابعة والنصف من مساء الأحد، لحساب مباريات الجولة 14 من المسابقة الإسبانية.