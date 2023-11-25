محكمة الجنايات الفرنسية تحدد موعد محاكمة يوسف عطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أحيل الجزائري يوسف عطا لاعب نادي نيس، اليوم الجمعة، إلى النيابة العامة، بعد احتجازه من قبل الشرطة الفرنسية مساء الخميس الماضي بتهمة التحريض على الكراهية.

وبعد وضعه تحت المراقبة القضائية، يتعين عليه الدفاع عن نفسه أمام هيئة القضاء الفرنسي في يوم 18 ديسمبر.

وجاء ذلك بعد منشور مساندته لفلسطين، وعقب أحداث العنف التي بدرت عن الكيان الصهيوني، مما نتج عنه استشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.

وتم وضع المدافع الدولي الجزائري البالغ من العمر 27 عاما رهن الاحتجاز لدى الشرطة يوم الخميس، ثم أحيل إلى النيابة وتم استدعاؤه على الفور إلى محكمة الجنايات في نيس، وفي انتظار صدور الحكم، تم وضعه تحت المراقبة القضائية. بحسب "ليكيب" الفرنسية.