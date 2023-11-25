لقب مهدد ومدرب جديد وعودة حجازي..ماذا تغير في الاتحاد قبل صدام الأهلي المحتمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بات أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة، جاهزا لخوض أول مباراة مع فريقه في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، بعدما كان قد غاب منذ مباراة الفيحاء في الدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين) في الموسم الماضي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأوضحت تقارير صحفية سعودية، أن حجازي جاهز للمشاركة مع الاتحاد في مباراة أجمك أولماليك الأوزبكي في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وبات حجازي جاهزًا لخوض كأس العالم للأندية مع الاتحاد، علمًا بأن المدافع المصري دخل ضمن القائمة الأولية للفريق بالبطولة، حسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية.وقد يلعب حجازي مع الاتحاد ضد الأهلي حال اجتاز الفريق السعودي عقبة أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي.

وكان حجازي قد غاب عن الفريق رسميا، يوم 6 يونيو 2023، حين أعلن ناديه إصابته بقطع في الرباط الصليبي وكانت خلال مواجهة الفيحاء بدوري "روشن" السعودي.

وعاد مدافع المنتخب المصري للظهور من جديد في قائمة الاتحاد استعدادا لخوض المباريات بعد ما يقارب 5 أشهر من الغياب، بسبب الإصابة والتأهيل.

لقب مهدد

وحين غاب حجازي في الموسم الماضي، نجح فريقه في النهاية للتتويج بلقب الدوري، لكن هذا الموسم تراجع أداء الفريق ليحتل حاليا المركز الخامس في جدول الترتيب، وبات من الصعب الحفاظ على اللقب.

وقبل مواجهة الاتحاد نظيره الاتفاق، في الجولة الـ 14 للدوري كان زملاء حجازي يملكون 24 نقطة من فوز في 7 مباريات والتعادل في 3 مباريات وخسارة مثلهم.

خلال تواجد حجازي في الفريق كان يتولي الإدارة الفنية لاتحاد جدة المدرب البرتغالي نونو سانتو، لكنه رحل عن منصبه قبل أيام بسبب تراجع النتائج في الدوري السعودي وخسارة الصدارة والمراكز الأربعة الأولى.

مدرب جديد

وقبل أيام، أعلن نادي الاتحاد السعودي، التعاقد رسميًا مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو على تدريب الفريق الأول لكرة القدم، قبل أيام على انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2023.

الاتحاد يستهل المهمة في كأس العالم للأندية، أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، 12 ديسمبر المقبل.

المدرب الأرجنتيني صاحب الـ47 عامًا يدرب لأول مرة خارج قارة أمريكا الجنوبية.وتولى جاياردو قيادة كل من ناسيونال الأوروجواياني وريفر بليت الأرجنتيني على الترتيب، قبل أن يجلس في منزله منذ ديسمبر 2022، أي قبل عام تقريبًا.

ويحظى جاياردو بسيرة ذاتية جيدة جدًا، توج خلالها بـ14 لقبًا.

وقاد في وقت سابق، ريفر بليت الأرجنتيني إلى لقب كوبا ليبرتادوريس في مرتين، ليشارك في كأس العالم للأندية 2015 و2018، إذ حصد الفضية والبرونزية على الترتيب.

يذكر أن الفائز بين الاتحاد وأوكلاند، يواجه الأهلي في مباراة تقام 15 ديسمبر القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.