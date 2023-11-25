صلاح وهالاند يقودان تشكيل ليفربول والسيتي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش



يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ2.30 مساء، على استاد الاتحاد.



ويبدأ مدرب مانشستر سيتي "بيب جوارديولا" بالتشكيل الرسمي التالي:



حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: آكي، دياز، أكانجي، ووكر.

خط الوسط: رودريجو، فودين، بيرناندو

خط الهجوم: ألفاريز، هالاند، دوكو.



ويحتل السيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نظيره الريدز.



وعلى الجانب الآخر، يبدأ مدرب ليفربول "يورجن كلوب" بالتشكيل الرسمي الآتي:



حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: تسيميكاس، فان دايك، ماتيب، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك اليستر، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.



ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.