قرار غريب".. نجم الأهلي السابق ينتقد كولر قبل مواجهة ميدياما الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قبل مواجهة الأحمر وميدياما الغاني بسبب قرار منح لاعبي الأهلي في وقت سابق أسبوع راحة.

ويلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني في التاسعة مساء اليوم على استاد السلام في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال رمضان السيد في لقاء تلفزيوني على قناة المحور: "قرار غريب اتخذه كولر لدي تحفظ عليه بمنح لاعبي الأهلي أسبوع راحة بعد التعادل مع الجونة، الماضية ببطولة الدوري المصري الممتاز".

أضاف: "أرى أن هذا القرار يؤثر سلبيا على اللاعبين بدنيا، ولابد أن تكون بداية الأهلي قوية للغاية في دوري أبطال أفريقيا ولابد من تثبيت التشكيل في الوقت الحالي".

وأتم تصريحاته: "أطالب من كولر عدم القيام بـ سياسة التدوير في وقت الأهلي ضعيف به بدنيا، ولابد من استعادة الانتصارات مرة أخرى أولا".