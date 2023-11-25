الخليج 365 يكشف تفاصيل خطاب الزمالك الجديد إلى لشبونة حول شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي للمحاولة لوصول لصيغة اتفاق لإنهاء أزمة الغرامة الموقعة على النادي الأبيض والمتعلقة بنجمه وقائده محمود عبد الرازق "شيكابالا".

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، لـ "الخليج 365" إن الخطاب الجديد عرض خلاله النادي تقسيط الغرامة على قسطين فقط .

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن تم توضيح تغير إدارة الزمالك وأن الجديدة منفتحة وتريد إنهاء الأزمة.

وأنهى المصدر حديثه بأن النادي ينتظر رد لشبونة على العرض الجديد.

إنهم في انتظار رد نظرائهم في سبورتينج لشبونة البرتغالي بخصوص المقترح المقدم بخصوص تقسيط الغرامة على قسطين.

وكان سبورتنج لشبونة البرتغالي قد رفض في سبتمبر تقسيط قيمة الغرامة المستحقة ، وعلل عدة أسباب لذلك أحدها أن القضية من عام 2015، أي مر عليها قرابة 8 أعوام كاملة.

شيكابالا كان قد انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في صيف 2014 إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة قبل أن ينقطع عن التدريبات فريقه ليقرر بعد ذلك العودة إلى مصر وتحديدًا من بوابة فريقه الحالي الزمالك.

وكان الزمالك قد تعرض لإيقاف القيد فترتين في موسم 2021/2022 صيفية وشتوية قبل أن يعود للتعاقدات خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/2023.