"صن داونز مش مضمون".. بركات يحذر بيراميدز بعد الفوز على مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر محمد بركات، فريق بيراميدز من قوة صن داونز الجنوب أفريقي، الذي يتواجد معه في المجموعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز أمس على مازيمبي الكونغولي.

قال محمد بركات في برنامجه على قناة المحور: "مازيمبي هذا الموسم مُختلف عن المواسم الماضية، وبيراميدز كان قادرا على التسجيل مبكرا لو استغل فخري لاكاي الفرص التي سُنحت له، ولكن الهدف في النهاية تحقق وهو حصد الثلاث نقاط".

أضاف: "فريق صن داونز بطريقة لعبه، مش مضمون، خصوصا إن معنوياته عالية بعد التتويج بـ الدوري الأفريقي، وأيضا فريق نواذيبو الموريتاني فريق متطور جدا، لذلك مجموعة بيراميدز مش سهلة خالص".

جدير بالذكر أن بيراميدز حقق الفوز أمس على حساب مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد، في الجولة الأولى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ‎