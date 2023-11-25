سبورتينج يصدم الزمالك.. تطورات أزمة غرامة شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، تطورات أزمة الغرامة الموقعة على نادي الزمالك، لصالح نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، بسبب قضية قائد الفريق، محمود عبدالرازق “شيكابالا”.

وقال إبراهيم سعيد في برنامجه عبر قناة "النهار" : "ما علمته أن نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي رفض تقسيط الغرامة الخاصة بشيكابالا، ومجلس إدارة الزمالك مازال يسعى لحل الأزمة".

وأضاف: "عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة، قام بإرسال طلب لسبورتينج لشبونة، من أجل اتفاق جديد بسدام الغرامة على ثلاث أقساط كل قسط 500 الف دولار حتى يتم فتح باب القيد من جديد".

وأتم تصريحاته: "النادي البرتغالي رفض طلب نادي الزمالك، وتمسك بموقفه وطالب بالحصول على المبلغ بشكل كامل ووضع مجلس الأبيض في أزمة".