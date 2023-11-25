كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة نواذيبو الموريتاني

محمد اسماعيل - القاهرة - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف نادي بيراميدز بموعد وطاقم حكام مباراته أمام نظيره نواذيبو بطل موريتانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف الاتحاد الأفريقي عن إقامة مبارا بيراميدز ونواذيبو في السادسة من مساء السبت 2 ديسمبر على استاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية.

وفي المقابل تقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من أثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.

وكان نادي بيراميدز حقق الفوز أمس على حساب مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.