شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير حارس الإسماعيلى من مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى لاختبار طبى لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة فريقه مع بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة في مسابقة دورى Nile.

ويعانى محمد فوزى من الإصابة بالتهابات فى الركبة اليسرى والتي حرمته من المشاركة في مباريات الإسماعيلى الماضية، ونفذ الحارس برنامجا تأهيليل طوال فترة توقف الدورى أبعده عن المشاركة فى وديات الدراويش خلال الأجندة الدولية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء و تعادل في مثله خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.