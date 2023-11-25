شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوجه إلى موريتانيا الأربعاء لمواجهة نواذيبو فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر سفر بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز إلى موريتانيا الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة نواذيبو بطل موريتانيا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه بيراميدز نظيره الإسماعيلى فى الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة دورى Nile. وتطير البعثة إلى موريتانيا صباح الأربعاء لمواجهة نواذيبو المحدد لها السادسة مساء السبت 2 ديسمبر باستاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.

وتقرر أن تتوجه بعثة بيراميدز من موريتانيا إلى جنوب أفريقيا مباشرة لمواجهة صن داونز، فى الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.