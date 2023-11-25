شكرا لقرائتكم خبر عن شباب قرية محمد صلاح يتوافدون على المقاهى لمتابعة قمة السيتى وليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد المقاهي بقرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس الفرعون المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الانجليزي، توافد أبناء القرية، لمتابعة القمة النارية بين نادي مانشيستر سيتي وليفربول الانجليزي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وتوافد الاهالي قبل اللقاء، لمشاهدة الفرعون المصري في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الاتحاد.

ويتشوق أبناء القرية لرؤية ابن قريتهم يتألق في اللقاء الهام، طامحين أن يقود محمد صلاح للفوز على السيتي والتربع على جدول الدوري وأيضا تربعه على قمة الهدافين.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على ملعب "الاتحاد"، فى قمة الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن ليفربول "الوصيف" قبل افتتاح الجولة الـ13 من البريميرليج ظهر اليوم.

وكانت آخر مواجهة قد جمعت فريقي ليفربول ومان سيتي فى 1 إبريل الماضي، وانتهت بفوز الفريق السماوى 1-4 بالجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.