شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفى التفاوض مع البرتغالى باولو مينيزيس لقيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئولو نادى الزمالك وجود مفاوضات مع البرتغالى باولو مينيزيس، مدرب فريق النجمة اللبنانى، لتولى قيادة الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد توجيه الشكر للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أنه لا توجد مفاوضات مع باولو مينيزيس لتولى قيادة الفريق، مشيرًا إلى أن المجلس يقدم كامل الدعم والمساندة لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى فى الفترة الحالية.

فى سياق آخر، أكد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للزمالك، أن مواجهة أبو سليم الليبي غدا فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مهمة للغاية في بداية مشوار دور المجموعات.

وقال معتمد جمال فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "نتطلع لأن تكون بداية الزمالك قوية فى البطولة، خاصة أن بدايات الفريق من قبل فى الكونفدرالية لم تكن على المستوى المطلوب".

وأضاف معتمد جمال ، "نعانى من الغيابات ولكن لدينا مجموعة لاعبين أصحاب خبرات ونقوم بتوظيف بعض اللاعبين فى مراكز أخرى لتعويض النقص العددي".

وتابع قائلا، "المنافس فريق حديث العهد في البطولة الأفريقية، ولكنه يقدم كرة حديثة ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، وسبق وحقق الفوز في الأدوار السابقة على فرق لها تاريخ في الكرة الأفريقية"

وتحدث عن المنافسين فى المجموعة قائلا، "يجب أن تكون البداية قوية واللاعبون يدركون ذلك، ولا يوجد مجال لتقديم الهدايا للمنافسين في الفترة الحالية، والجميع سيبذل قصارى جهده في مباراة الغد".

وأضاف، "الزمالك استعد بجدية للمباراة خلال فترة التوقف، وخضنا مباراتين وديتين في الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين للقاء، ونسعى للوصول لأبعد نقطة في البطولة".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غد، الأحد، على ملعب برج العرب، فى إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.