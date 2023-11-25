شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للسلاح يسلم الحسيني ميدالية قاعة المشاهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس، رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، الميدالية الخاصة بقاعة المشاهير إلى عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، وذلك بعد وضع اسمه فى القاعة تكليلًا لجهوده فى تطوير اللعبة في مصر وأفريقيا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح.

وكان الاتحاد الدولي للسلاح قد أعلن انتخاب عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة للانضمام لقاعة المشاهير مدى الحياة، وذلك تقديرًا لمجهوداته وخدماته الجليلة للمبارزة العالمية لعدة أعوام.

وجاء انتخاب رئيس الاتحاد المصري بعد منافسة مع 5 مرشحين آخرين من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبولندا، والمجر، ورومانيا.

والانضمام لقاعة المشاهير بالاتحاد الدولي للسلاح يكون بالانتخاب حيث يتم انتخاب فرد واحد من أسرة السلاح العالمية كل عام لينضم لقاعة المشاهير مدى الحياة، بشرط أن يكون قدم خدمات جليلة للمبارزة العالمية لمدة طويلة.

ويعتبر انتخاب رئيس الاتحاد المصري للسلاح للانضمام لقاعة المشاهير بالاتحاد الدولي مدى الحياة انجاز كبير للإدارة الرياضية المصرية ودليل يؤكد على الدور الكبير الذي قام به الحسيني خلال الأعوام الماضية لأسرة الاتحاد المصري والعربي والأفريقي والعالمي.

فخلال فترة رئاسته للاتحاد المصري تطورت رياضة السلاح في مصر بشكل كبير وصل إلى صعود أبطال مصر على منصات بطولات العالم في جميع المراحل شباب وناشئين وكبار، كما ساهم الحسيني في نشر وتطوير اللعبة على المستوى العربي والأفريقي.

وكان تنظيم مصر لبطولة العالم للمبارزة عام 2022 باستاد القاهرة الدولي علامة مضيئة في تاريخ الاتحاد المصري للسلاح واعتبرها الاتحاد الدولي البطولة الأفضل تنظيميًا في تاريخ اللعبة، حيث حظيت البطولة باشادات دولية واسعة بعد أن استطاعت اللجنة المنظمة تحويل الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة وصالاته الفرعية إلى متحف فرعوني، استمتع جميع المشاركين بالتواجد داخله والتقاط الصور التذكارية مع الديكورات المبهرة بالإضافة إلى التنظيم الرائع الذي لم يتخلله أي مشاكل واشاد به جميع رؤساء الوفود ورئيس الاتحاد الدولي وجميع أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي.

وقد قدم رئيس الاتحاد الدولي للحسيني ميدالية قاعة المشاهير على هامش اجتماع الجمعية العمومية ”كونجرس“ الاتحاد الدولي للسلاح، المقام في أحد فنادق شرم الشيخ، والتي تنظم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط والذي افتتحه صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الفيديو كونفرس.