شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب موديست عن الأهلي بعد إصابة العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي، شبح الغياب عن مباريات وتدريبات الفريق لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، على أقل تقدير، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وكانت عبارة عن شد فى العضلة الضامة.

ويغيب موديست عن مباراة الأهلي الليلة أمام ميدياما الغاني فى ضربة البداية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى أحد تدريبات الفريق الأخيرة باستاد التتش.

على صعيد متصل، وضع الجهاز الطبي للأهلي برنامجاً تأهيلياً لـ محمد الضاوي "كريستو" لاعب الفريق للتعافي من الإصابه التي تعرض لها مؤخراً، وهي عبارة عن جزع فى الرابط الداخلي للركبة من الدرجة الأولى.

ويغيب كريستو عن مباريات وتدريبات الأهلي خلال الفترة المقبلة بسبب إصابته فى الركبة التي ربما تحتاج فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع للتعافي، وهو ما سيتضح خلال الساعات المقبلة.