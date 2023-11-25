شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب موديست عن الأهلي بعد إصابة العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي، شبح الغياب عن مباريات وتدريبات الفريق لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، على أقل تقدير، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وكانت عبارة عن شد فى العضلة الضامة.
ويغيب موديست عن مباراة الأهلي الليلة أمام ميدياما الغاني فى ضربة البداية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى أحد تدريبات الفريق الأخيرة باستاد التتش.
على صعيد متصل، وضع الجهاز الطبي للأهلي برنامجاً تأهيلياً لـ محمد الضاوي "كريستو" لاعب الفريق للتعافي من الإصابه التي تعرض لها مؤخراً، وهي عبارة عن جزع فى الرابط الداخلي للركبة من الدرجة الأولى.
ويغيب كريستو عن مباريات وتدريبات الأهلي خلال الفترة المقبلة بسبب إصابته فى الركبة التي ربما تحتاج فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع للتعافي، وهو ما سيتضح خلال الساعات المقبلة.
ويستدرج الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى التاسعة مساء اليوم السبت، فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على ستاد السلام في حضور 15 ألف مشجع .
ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، بمواجهة بطل غانا الليلة ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
ويُدير مباراة الليلة ، الحكم المالي ، بوبو تراوري كحكم ساحة، ويعاونه كلاً من موديبو ساماكي، كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو، كمساعد ثاني، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.
وسبق للأهلي اللعب مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، بينما لم يلتق من قبل مع ميدياما.
وافتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطي عقبة سانت جورج الأثيوبي ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد فيما خاض ميدياما الغاني مباريات الدور التمهيدي للبطولة وتخطى عقبة ريموستارس النيجيري ذهاباً بهدف دون رد وإياباً خسر بنفس النتيجة ليصعد للدور التالي عن طريق ركلات الترجيح 3-2 ثم واجه حوريا الغينى في دور الـ 32 للبطولة وفاز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف وخسر إياباً بهدفين مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.
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