شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى وميدياما الغانى فى ضربة البداية بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى التاسعة مساء اليوم السبت، مشوار الدفاع عن اللقب الأفريقى أمام فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام فى حضور 15 ألف مشجع.. ونرصد أبرز المعلومات عن هذه المباراة فى السطور التالية..

ج..يغيب عن مباراة الأهلى وميدياما الغانى الليلة كل من الفرنسى أنتونى موديست بسبب الإصابة فى العضلة الضامة، وعلى معلول بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية، ورضا سليم بسبب الإصابة بكسر فى الترقوة، ومحمد الضاوي كريستو للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، وعمرو السولية ومحمود متولى لعدم الجاهزية الفنية، وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء وكريم نيدفيد ومحمد زعلوك لأسباب فنية.

س.. ما تشكيل الأهلى المتوقع أمام بطل غانا؟

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو

ج ..افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد فيما خاض ميدياما الغانى مباريات الدور التهميدى للبطولة وتخطى عقبة ريموستارس النيجيري ذهاباً بهدف دون رد وإياباً خسر بنفس النتيجة ليصعد للدور التالى عن طريق ركلات الترجيح 3-2 ثم واجه حوريا الغينى في دور الـ 32 للبطولة وفاز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف وخسر إياباً بهدفين مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

ج..خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 72 مباراة، فاز فى 49 لقاءً، وتعادل فى 16 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 131 هدفاً وتلقت شباكه 43، وخرج بشباك نظيفة فى 43 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

ج..وتمثل مباراة الليلة الصدام السابع عشر للأهلى أمام الأندية الغانية، بعدما لعب ضدها 16 مباراة، حقق 6 انتصارات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 مباريات.