شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل صدارة دورى محترفى اليد بعد انتهاء الجولة الـ14 والزمالك ثانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 42 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ14، بينما حل الزمالك ثانياً برصيد 38 نقطة.

وجاء البنك الأهلى فى المرتبة الثالثة برصيد 37 نقطة يليه طلائع الجيش رابعا برصيد 30 نقطة ثم سبورتنج خامسا برصيد 27 نقطة.

أقيمت على مدار أمس، الجمعة، لقاءات قوية فى الجولة الرابعة عشرة بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 8 مواجهات.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من الأهلى على الطيران بنتيجة41/21 والزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 31/24 وسبورتنج على المعادى 27/20 والجزيرة على سموحة 30/25 والبنك الأهلى على العبور 28/ 20.

وأعلنت لجنة مسابقات دورى المحترفين باتحاد كرة اليد عن إقامة قمة الدور الأول لدورى محترفين كرة اليد بين الأهلى و الزمالك المحدد لها الثلاثاء المقبل بدون جمهور فى تمام السادسة مساءً، ومن المقرر أن يقام اللقاء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات.