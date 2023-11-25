شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر بالأحمر وسوبر سبورت بالأزرق فى مواجهة الكونفدرالية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، عصر اليوم السبت، في أحد فنادق القاهرة، للمباراة التى تجمع الفريقين ضمن مواجهات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، غدًا الأحد، فى الثالثة عصرًا باستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الاتفاق خلال الإجتماع الفني على أن يرتدى فريق مودرن فيوتشر الطقم الأحمر كاملاً على أن يرتدي الحارس الطقم الأخضر كاملاً.

فيما يرتدي فريق سوبر سبورت الطقم الأزرق كاملاً، بينما يرتدي حارس المرمى الطقم الأصفر كاملاً.

مثل مودرن فيوتشر في الإجتماع الفني أحمد شاكر المنسق الإعلامي، هيثم ابراهيم اداري الفريق، وسمير علي مساعد إداري، واحمد فايز المدير المالي.