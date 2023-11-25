شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يرسل تصويت فيتوريا ومحمد صلاح لأفضل لاعب فى أفريقيا، البلعوطى يُحدد شروط الانضمام إلى الزمالك خلال فترة انتقالات الشتاء .

غياب 10 لاعبين عن الأهلى أمام ميدياما الغانى الليلة أبرزهم موديست ومعلول

يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد السلام.

اتحاد الكرة يرسل تصويت فيتوريا و محمد صلاح لأفضل لاعب في أفريقيا

أرسل اتحاد الكرة اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر والخاصة بأفضل مدير فني و أفضل لاعب في أفريقيا للعام الحالي 2023، ونفس الأمر لمحمد صلاح قائد المنتخب الذي قام بالتصويت علي أفضل لاعب في أفريقيا ، إلى الاتحاد الأفريقي .

الإسماعيلى يكثف مفاوضاته لإنهاء أزمة مستحقات شيلونجو

يكثف مسئولو النادى الإسماعيلى مفاوضاتهم مع وكيل أعمال الناميبى بينسون شيلونجو، مهاجم الدراويش السابق، لحل أزمة العقوبة المقدرة بـ135 ألف دولار، خوفاً من صدور قرار من الاتحاد الدولى الفيفا بحرمان النادى من التعاقد مع لاعبين فى 3 فترات قيد.

البلعوطى يُحدد شروط الانضمام إلى الزمالك خلال فترة انتقالات الشتاء

رحب عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى إنبى بالانضمام إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة،بعدما نما إلى إلى علمه دخوله على رأس قائمة الترشيحات لتدعيم مركز حراسة مرمى أبناء ميت عقبة.

مصر تستضيف البطولة الأفريقية لكرة السلة 3x3

تستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية 3X3 تحت 17 سنة ناشئين وناشئات لكرة السلة ، وكذلك بطولة أفريقيا رجال وسيدات، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 3 ديسمبر المقبل. وتقام جميع مباريات البطولتين على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي.

بالفيديو كونفرانس.. وزير الشباب والرياضة يفتتح اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للسلاح

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الفيديو كونفرانس اجتماع الجمعية العمومية ”كونجرس“ للاتحاد الدولي للسلاح، المقام في أحد فنادق شرم الشيخ، والتي تنظم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

معتمد جمال يفاضل بين سامسون والجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام أبو سليم