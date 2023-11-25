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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يرسل تصويت فيتوريا ومحمد صلاح لأفضل لاعب فى أفريقيا، البلعوطى يُحدد شروط الانضمام إلى الزمالك خلال فترة انتقالات الشتاء .
غياب 10 لاعبين عن الأهلى أمام ميدياما الغانى الليلة أبرزهم موديست ومعلول
يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد السلام.
اتحاد الكرة يرسل تصويت فيتوريا و محمد صلاح لأفضل لاعب في أفريقيا
الإسماعيلى يكثف مفاوضاته لإنهاء أزمة مستحقات شيلونجو
يكثف مسئولو النادى الإسماعيلى مفاوضاتهم مع وكيل أعمال الناميبى بينسون شيلونجو، مهاجم الدراويش السابق، لحل أزمة العقوبة المقدرة بـ135 ألف دولار، خوفاً من صدور قرار من الاتحاد الدولى الفيفا بحرمان النادى من التعاقد مع لاعبين فى 3 فترات قيد.
البلعوطى يُحدد شروط الانضمام إلى الزمالك خلال فترة انتقالات الشتاء
مصر تستضيف البطولة الأفريقية لكرة السلة 3x3
بالفيديو كونفرانس.. وزير الشباب والرياضة يفتتح اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للسلاح
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الفيديو كونفرانس اجتماع الجمعية العمومية ”كونجرس“ للاتحاد الدولي للسلاح، المقام في أحد فنادق شرم الشيخ، والتي تنظم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.
معتمد جمال يفاضل بين سامسون والجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام أبو سليم
يفاضل معتمد جمال، القائم بمهام المدير الفني لفريق الزمالك، بين البنينى سامسون أكينيولا والتونسي سيف الدين الجزيرى لقيادة هجوم القلعة البيضاء أمام أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها السادسة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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