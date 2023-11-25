شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس حجاج يحصد ذهبية بطولة كأس مصر للجمباز تحت 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج اللاعب إلياس محمد حجاج بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني رجال تحت 7 سنوات، المقامة في نادي مدينة نصر الرياضي، وحصل على المستوى الأول.

ونجح اللاعبون إلياس محمد حجاج، مازن علاء الأمير، زين الدين محمد طه إمام، مالك أحمد محمد إسماعيل المسلمي، فى حصد ميداليات ذهبية.

ويقود الفريق جهاز فني مكون من الكابتن محمد عزت الكابتن احمد عمر والكابتن محمد عزوز والكابتن محمود جاد الله، والكابتن محمد شعبان.

وشهدت البطولة حضور كبير لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.