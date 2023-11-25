شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل 20 لاعباً الأبرز.. 3 تغييرات فى الزمالك منذ آخر تتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لبدء مهمته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بدور المجموعات عندما يلتقى فريق أبو سليم الليبى فى المباراة المقرر لها السادسة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقبل بدء الزمالك مشواره فى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية شهد قوام الزمالك الحالي العديد من التغييرات الجذرية فى مختلف المراكز بالنسبة للمجموعة التى توجت باللقب لأول مرة فى التاريخ عام 2019.

قائمة جديدة من اللاعبين

ودخل الزمالك بطولة 2019 بقوام مكون من 24 لاعباً كالتالى: حراسة المرمى: جنش – عماد السيد – عمر صلاح – محمود عبد المنصف، الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش – محمد عبدالسلام – حمدي النقاز- حازم إمام – بهاء مجدي – عبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – محمد حسن – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – محمود كهربا – أيمن حفني – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – أحمد مدبولي،الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد وغاب خالد بوطيب ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي للإصابة.

ورحلت القائمة بالكامل عن القلعة البيضاء باستثناء 6 لاعبين متواجدين فى الجيل الحالي هم، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمود حمدى الونش، عبد الله جمعة، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

قيادة فنية مختلفة

وقاد السويسرى كريستيان جروس الزمالك فنيا في بطولة الكونفدرالية 2019 برفقة أندريه بيير شورمان المدرب المساعد سويسري الجنسية وبوديان بن عربية الملقب بـ"شيخ بوزيان" مخطط الأحمال الفرنسي من أصل جزائري و توماس جروتر مدرب حراس المرمى السويسري الجنسية.

بينما يقود الزمالك فنياً فى انطلاق دور المجموعات جهاز فنى مصري مكون من معتمد جمال بشكل مؤقت، حسبما أعلن مسئولو القلعة البيضاء لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، ويعاونه،أحمد مجدى ومحمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى، وعبد الواحد السيد مدير كرة.

مجلس إدارة جديد

كما يقود نادى الزمالك مجلس جديد مكون من حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس هشام نصر وأمين الصندوق حسام المندوه وعضوية مجلس الإدارة فوق السن أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق وهاني شكري وهاني برزي وعضوية مجلس الإدارة تحت السن مكون من أحمد خالد حسنين ورامي إبراهيم نصوحي ونيرة الأحمر.