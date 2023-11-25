الامارات | خطأ فادح من حارس عالمي.. "قمة الإحراج" (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ما زالت أخطاء حراس المرمى العالميين متواصلة في عالم الساحرة المستديرة وأكثرها إحراجاً كان في قمة الدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو التي ارتكب فيها حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما خطأ فادحاً الجمعة في افتتاح الجولة 13 تسببت في إحراز موناكو هدف التعادل بطريقة كوميدية!.

استقبل دوناروما الكرة أمام مرماه وحاول تمريرها لكن ضغط لاعب موناكو أسفر عن تشتيته للكرة بشكل خاطئ لتصل إلى المهاجم الياباني تاكومي مينامينو الذي سددها بقوة في شباك باريس سان جيرمان وسط حالة ذهول للمراقبين.

وعلى الرغم من خطأ دوناروما (24 سنة) إلا أن زملاؤه في الفريق تمكنوا من التغلب على الموقف وأهدوه انتصاراً ثميناً وعريضاً لاحقاً بنتيجة 5-2.