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الامارات | الأرجنتين تصدم البرازيل بـ"ميسي الصغير" (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أيام قليلة من فوز الأرجنتين على البرازيل في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 على صعيد الكبار، تألق صغار الأرجنتين وهزموا البرازيل 3-0، الجمعة، في الدور ربع النهائي بكأس العالم لكرة القدم تحت سن 17 المقامة حاليا في إندونيسيا.

وكشفت المباراة عن موهبة رائعة تتمثل في المهاجم الأرجنتيني كلاوديو إتشيفيري "ميسي الصغير" الذي أحرز "هاتريك" في الدقائق (28، 58، 71).

وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الألماني في الدور قبل النهائي.

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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