شاهد بالفيديو..هدف أرنولد في شباك مانشستر سيتي بصناعة محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أدرك ترينت ألسكندر أرنولد التعادل لفريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب الاتحاد.

سجل ترينت أرنولد هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من محمد صلاح، ليسددها اللاعب الإنجليزي الذي يسددها داخل شباك الفريق السماوي.

وكان هالاند أحرز هدف التقدم لمانشستر سيتي في الشوط الأول ليتقدم الفريق السماوي، قبل أن يسجل أرنولد التعادل للريدز.

شاهد هدف أرنولد في شباك مانشستر سيتي

تشكيل فريق ليفربول لمباراة السيتي:



في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تسيميكاس - فيرجل فان دايك - ماتيب - ألكسندر أرنولد

خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسولاي - جونز

خط الهجوم: ديجو جوتا - دراوين نونيز - محمد صلاح



