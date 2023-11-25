حقيقة اهتمام الأهلي بالتعاقد مع هشام بكار خليفة معلول

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية حول استهداف مجلس الإدارة النادي الأهلي تعاقده مع خليفة التونسي علي معلول.



ويعد علي معلول أحد أفضل لاعبي مركز الظهير الأيسر الذين لعبوا في الأهلي خلال السنوات الماضية، مما يجعل المارد الأحمر يرغب في التعاقد مع لاعب بنفس مواصفاته.

تصريحات رئيس الاتحاد المنستيري



أوضح أمير الحيزم، رئيس نادي الاتحاد المنستيري، حقيقة استهداف الأهلي تعاقده مع هشام بكار، ظهير الأيسر للفريق التونسي.

وتحدث الحيزم في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "ظهيرنا الأيسر محل اهتمام أكبر الفرق في تونس وإفريقيا، بجانب فريق من بلجيكا وآخر من تركيا".

وعن اهتمام الأهلي باللاعب، قال: " لم يصلنا أي عرض رسمي من النادي القاهري بشأن هشام بكار".

وتابع: "بكار لديه عقد معنا، وعقده ممتد حتى عام 2025، فهو أحد أبناء النادي، ورحيله سيكون من خلال الاتحاد المنستيري".

وأضاف: "هشام بكار أصبح مستقبل الجبهة اليسرى في تونس، وبإذن الله سيكون خليفة علي معلول".

وأتم رئيس الاتحاد المنستيري تصريحاته: "المارد الأحمر فريق كبير ومعروف في إفريقيا، وإذا قدم عرضًا يليق باللاعب والاتحاد المنستيري، فلا توجد مشكلة في رحيله".