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التعادل يحسم قمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي قمة ومانشستر سيتي بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من ، والتي يحتضنها ملعب الاتحاد.

أحرز هالاند الهدف الأول في الدقيقة 27 بعد تسديدة سكنت الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي.

هالاند 

 

وفي الشوط الثاني تمريرة من محمد صلاح إلى ترينت ألسكندر أرنولد الذي يسددها في شباك السيتي ليعدل النتيجة في الدقيقة 80.

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أرنولد 

 

موقف مانشستر سيتي وليفربول في جدول الترتيب بعد قمة الدوري الإنجليزي

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مانشستر سيتي وليفربول

رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يأتي ليفربول خلفه برصيد 28 نقطة في وصافة البريميرليج.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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