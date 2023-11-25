"كاذب".. أحمد سليمان يرد على البرتغالي باولو مينيزيس بشأن تدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على فريق الكرة، حقيقة الدخول في مفاوضات مع البرتغالي باولو مينيزيس مدرب فريق النجمة اللبناني لتولي تدريب الفريق.

وكان البرتغالي باولو مينيزيس، تحدث في أحد البرامج التلفزيونية، عن وجود مفاوضات معه من الزمالك، عن طريق أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، والمشرف على فريق الكرة.

وقال أحمد سليمان في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد أي مفاوضات تمت مع المدير الفني البرتغالي كما يردد ولا يعلم من الأساس أي شيء عنه.

وأوضح سليمان: "هذا المدرب كاذب في تصريحاته، ولم اتحدث معه أو مع وكيله، كما يتردد".