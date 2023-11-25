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التعادل الإيجابي يحسم مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر سيتي وليفربول ، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ2.30 مساء.

وتعادل فريق مانشستر سيتي مع نظيره بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

سجل هدف مانشستر سيتي الأول، إيرلينج هالاند في الدقيقة 27 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تعادل ليفربول، ألكسندر أرنولد في الدقيقة 80 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده لـ29 نقطة في صدارة ترتيب الممتاز، بينما احتل ليفربول المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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