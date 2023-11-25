التعادل الإيجابي يحسم مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر سيتي وليفربول ، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ2.30 مساء.

وتعادل فريق مانشستر سيتي مع نظيره ليفربول بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

سجل هدف مانشستر سيتي الأول، إيرلينج هالاند في الدقيقة 27 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تعادل ليفربول، ألكسندر أرنولد في الدقيقة 80 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده لـ29 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل ليفربول المركز الثاني برصيد 28 نقطة.