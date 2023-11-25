أنشيلوتي يكشف موقفه من تدريب منتخب البرازيل والرحيل عن ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة قادش، عن مفاوضات تدريب منتخب البرازيل.

وقال أنشيلوتي: "لا يمكنني الحديث عن مستقبلي الآن، حيث يربطني عقد مع نادي ريال مدريد، وأنا معهم حتى آخر يوم في فترة التعاقد".

وأضاف: "بالطبع سعيد بوضع أسمي بجانب منتخب مثل البرازيل، لكن لا يزال لدي الكثير في عقدي مع الملكي".

جدير بالذكر، انتشرت في الفترة الأخيرة الماضية، الكثير من التقارير الصحفية التي تشير إلى وجود مفاوضات بين كارلو أنشيلوتي ومنتخب السيليساو، من أجل تولي المدرب الإيطالي القيادة الفنية.