شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية تنتظر الأهلى فى الدورى وأبطال أفريقيا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام.

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وينتظر النادي الأهلي مباريات قوية بقيادة المدير الفني مارسيل كولر عدة مباريات قوية، حيث يلعب المارد الأحمر في الدوري العام، ودوري أبطال أفريقيا، ويطير بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي في كأس العالم للأندية، الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي و أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية للبطولة القوية.

مواعيد مباريات الأهلى

1-الأهلي وميدياما الغاني

السبت 25 نوفمبر - استاد الأهلي والسلام - الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

2-الأهلي وسموحة

الثلاثاء 28 نوفمبر - استاد السلام - في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

3 - يانج أفريكانز والأهلي

السبت 2 ديسمبر - ملعب بنيامين مكابا - فى الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

4 - زد والأهلي

الأربعاء 6 ديسمبر - استاد القاهرة - في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

5 - الأهلي وشباب بلوزداد

السبت 9 ديسمبر - استاد القاهرة - فى الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويسافر بعدها المارد الأحمر للمشاركة في بطول كأس العالم للأندية، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي.



