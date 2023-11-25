معتمد جمال يواجه 3 تحديات مع الزمالك أمام أبو سليم فى الكونفدرالية غداً

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القاهرة - سامية سيد - يطارد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، 3 تحديات فى مباراة أبو سليم الليبى المقرر لها غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

تأتى أول التحديات التي تواجه معتمد جمال في بداية مشواره في دور المجموعات، هى التغلب على البدايات غير الموفقة التى تعرض لها الفريق الأبيض فى الفترات الأخيرة، وأدخلته في حسابات معقدة، وهو ذات الهدف الذى أشار إليه المدرب فى المؤتمر الصحفى، قائلا، "يجب أن تكون البداية قوية واللاعبون يدركون ذلك، ولا يوجد مجال لتقديم الهدايا للمنافسين في الفترة الحالية، والجميع سيبذل قصارى جهده في مباراة الغد".

ويبحث معتمد جمال فى ثانى التحديات عن استمرار كسب ثقة جماهير نادى الزمالك، بعد تثبيت أقدامه بالفوز المهم الذى حققه على بيراميدز وصعوده إلى نهائي كأس مصر، خاصة أن الفوز فى بداية مشوار المجموعات أمام أبو سليم الليبى، سيمنحه مكانة أكبر عند مشجعى القلعة البيضاء، خاصة الذين سيحضرون المباراة.

وسيكون ثالث التحديات التي تواجه معتمد جمال أمام أبو سليم الليبي فهو الحفاظ على الحالة المعنوية لدى اللاعبين، والتى بدأت فى التحسن خلال الفترة الأخيرة، بعد صرف مستحقاتهم المالية، والصعود إلى نهائى كأس مصر.

من جانبه أكد معتمد جمال أن مواجهة أبو سليم الليبي مهمة للغاية في بداية مشوار دور المجموعات، قائلا، "نتطلع لأن تكون بداية الزمالك قوية فى البطولة، خاصة أن بدايات الفريق من قبل فى الكونفدرالية لم تكن على المستوى المطلوب، ونعانى من الغيابات ولكن لدينا مجموعة لاعبين أصحاب خبرات ونقوم بتوظيف بعض اللاعبين فى مراكز أخرى لتعويض النقص العددي".

وأضاف، "المنافس فريق حديث العهد في البطولة الأفريقية، ولكنه يقدم كرة حديثة ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، وسبق وحقق الفوز في الأدوار السابقة على فرق لها تاريخ في الكرة الأفريقية"

وتحدث عن المنافسين فى المجموعة قائلا، "يجب أن تكون البداية قوية واللاعبون يدركون ذلك، ولا يوجد مجال لتقديم الهدايا للمنافسين في الفترة الحالية، والجميع سيبذل قصارى جهده في مباراة الغد والزمالك استعد بجدية للمباراة خلال فترة التوقف، وخضنا مباراتين وديتين في الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين للقاء، ونسعى للوصول لأبعد نقطة في البطولة".