بمشاركة صلاح.. ليفربول يخطف تعادلا مثيرا من مانشستر سيتي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - خطف ليفربول تعادلا ثمينا من مضيفه مانشستر سيتي بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما عصر، السبت، على ملعب "الاتحاد"، فى افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك النجم المصري محمد صلاح فى المباراة بالكامل، ونجح فى صناعة هدف تعادل ليفربول فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.

بدأ مانشستر سيتي التسجيل عن طريق نجمه النرويجي إيرلينج هالاند هدف فى الدقيقة 27 من زمن المباراة، من تسديدة قوية، فشل الحارس البرازيلي أليسون فى التصدي لها.

وفى الشوط الثاني، نجح ألكسندر أرنولد، فى تسجيل هدف التعادل لفريق الريدز، فى الدقيقة 80 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يمين إيدرسون حارس السيتي، من صناعة محمد صلاح.

وحافظ السيتي، على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 29 نقطة، وجاء ليفربول خلفه برصيد 28 نقطة.